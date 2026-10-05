Erst Sonne, dann Regen: Wetterumschwung steht bevor

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter für Rheinland-Pfalz und das Saarland bringt mildes Herbstwetter und zunächst sonnige Tage. Am Montag soll es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch sonnig und trocken sein. Dabei kann es bis 23 Grad warm werden.

Auch am Dienstag bleibt es laut Prognosen trocken. Dabei zeigt sich meistens die Sonne, die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 23 Grad. Dazu wird es etwas windig.

Der Mittwoch startet mit freundlichem Wetter, im Laufe des Tages ziehen aber Wolken auf. Laut Prognosen des DWD kommt vom Westen her Regen auf, gebietsweise kann es auch gewittern. Die Temperaturen liegen bei 19 bis 23 Grad.

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