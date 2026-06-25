Jahrelanger Umbau

Erste Läden in neuer B-Ebene am Hauptbahnhof öffnen

Dunkle Ecken ade: Die Bahn setzt auf Licht und frische Läden in der modernisierten B-Ebene. Der Umbau des Bahnhofs, in dem sich täglich 500.000 Menschen aufhalten, ist damit nicht vorbei.

Die B-Ebene des Frankfurter Hauptbahnhofs verbindet den Fernverkehr mit dem Nahverkehr und der Stadt. (Archivbild) Foto: Hannes P. Albert/dpa
Die B-Ebene des Frankfurter Hauptbahnhofs verbindet den Fernverkehr mit dem Nahverkehr und der Stadt. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach jahrelangen Modernisierungsarbeiten öffnen in der Tiefebene des Frankfurter Hauptbahnhofs heute (10.00) wieder erste Geschäfte. Für die neugestaltete Ladengalerie der sogenannten B-Ebene war unter anderem ein neues Lichtkonzept vorgesehen, damit die einst dunklen und wenig einladenden Ecken endgültig Vergangenheit sind. Die Deutsche Bahn will den Bahnhof so attraktiver machen.

Mit täglich bis zu 500.000 Fahrgästen, Besuchern und Mitarbeitenden gehört der Frankfurter Hauptbahnhof zu den größten bundesweit. Die B-Ebene, die den S- und U-Bahn-Verkehr mit der Stadt sowie dem oberirdischen Zugverkehr verbindet, wird seit Oktober 2020 umgebaut. Ende 2027 soll nach den derzeitigen Plänen der Umbau der großen Empfangshalle beginnen.

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