Erste Läden in neuer B-Ebene am Hauptbahnhof öffnen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach jahrelangen Modernisierungsarbeiten öffnen in der Tiefebene des Frankfurter Hauptbahnhofs heute (10.00) wieder erste Geschäfte. Für die neugestaltete Ladengalerie der sogenannten B-Ebene war unter anderem ein neues Lichtkonzept vorgesehen, damit die einst dunklen und wenig einladenden Ecken endgültig Vergangenheit sind. Die Deutsche Bahn will den Bahnhof so attraktiver machen.