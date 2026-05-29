Deutsche Bahn

Frankfurter Hauptbahnhof öffnet modernisiertes Kaisertor

Der Zugang in den Bahnhof ist nun freundlicher und der Weg zur S- und U-Bahn barrierearm. Was sich noch in dem Bahnhof ändert.

Ein zentraler Zugang zum Hauptbahnhof ist nun wieder frei. Foto: Andreas Arnold/dpa
Ein zentraler Zugang zum Hauptbahnhof ist nun wieder frei.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Am Frankfurter Hauptbahnhof ist der zentrale Eingang Kaisertor aus Richtung Innenstadt nach einer umfassenden Modernisierung wieder offen. Er sei nun übersichtlicher, heller und komfortabler, teilte die Deutsche Bahn mit. Zudem sei ein barrierearmer Zugang in den Hauptbahnhof sowie zu den unterirdischen Bahnsteigen der S- und U-Bahn geschaffen worden. 

Ende Juni sollen im Zuge des Projekts «Masterplan Frankfurt Hauptbahnhof» in einem Teil der B-Ebene die ersten Geschäfte sowie Gastronomie eröffnet werden. Der Frankfurter Hauptbahnhof gehört mit rund 500.000 Reisenden und Besuchern täglich zu den am stärksten genutzten Bahnhöfen in Deutschland. Seine umfassende Sanierung hatte im Herbst 2020 begonnen.

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