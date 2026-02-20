Bahnreisen

Rolltreppenprobleme auch an Bahnöfen außerhalb Berlins

Seit Mittwoch stehen Dutzende Rolltreppen im Berliner Hauptbahnhof und im Bahnhof Südkreuz still. Am Wochenende sollen die ersten Anlagen wieder laufen. Betroffen sind auch andere deutsche Bahnhöfe.

Bis auf weiteres gesperrt: 42 von 54 Rolltreppen im Berliner Hauptbahnhof. (Archivbild) Foto: Markus Lenhardt/dpa
Berlin (dpa) - Die Probleme bei Rolltreppen an Bahnhöfen der Deutschen Bahn sind weiter verbreitet als bisher bekannt. Insgesamt beträfen sie bundesweit 130 Anlagen unter anderem am Bahnhof Flughafen Köln/Bonn, in Frankfurt, Dresden, Essen, Hamburg und Düsseldorf, wie die Bahn mitteilte. Wie in Berlin stehen dort mal mehr, mal weniger Rolltreppen derzeit still. 

Grund dafür seien Probleme bei einem bestimmten Typ. Zwei Rolltreppen dieses Typs in Berlin seien zuletzt mitten im Betrieb abrupt stehengeblieben, hieß es. Die Anlagen müssten nun umfassend überprüft und repariert werden. Im Berliner Hauptbahnhof betrifft das derzeit 42 von insgesamt 54 Rolltreppen, im Bahnhof Südkreuz weitere zehn. 

Die ersten sollen am Samstag im Hauptbahnhof wieder den Betrieb aufnehmen - wie viele genau, hänge vom Fortschritt der Prüfungen und der Arbeiten an den Rolltreppen ab, teilte die Bahn mit.

