Erster Adventssonntag in Hessen grau in grau
Ein Spaziergang zum 1. Advent? Den sollten die Menschen lieber früher am Tag einplanen. Zum Nachmittag zieht Regen auf, der die Straßen stellenweise rutschig machen kann.
Offenbach am Main (dpa/lhe) - Zunächst nur grau, später auch nass: So zeigt sich der erste Advent in Hessen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, bleibt es bei null bis plus drei Grad über den Tag bedeckt. Ab dem späten Nachmittag ziehen von Westen kommend Niederschläge ins Land, die anfangs teils gefrierenden Regen mit Glatteisgefahr bringen.
In der Nacht zu Montag bleibt es stark bewölkt bis bedeckt, dabei kann es zeitweise immer wieder regnen. Bei maximal null Grad an Rhein und Main sowie minus drei Grad in Bergland kann es örtlich wieder gefrierenden Regen und Glatteis geben.
In den Nachtstunden frostig-kalt und glatt
Die neue Woche startet grau in grau, örtlich fallen einzelne Regentropfen. Ab Montagabend sei mit erschwerter Sicht durch neblig-trübes Wetter zu rechnen, so die Meteorologen. Erwartet werden Temperaturen zwischen ein und fünf Grad. Mit leichtem Frost, überfrierender Nässe und Glätte muss dann laut DWD in den folgenden Nachtstunden gerechnet werden. Die Tiefsttemperaturen liegen bei null bis minus drei Grad.
Auch am Dienstag sucht man die Sonne hinter dichten Wolkenfeldern vergeblich. Der Regenschirm kann allerdings zu Hause bleiben: Regen ist nicht zu erwarten. Die Höchstwerte liegen bei ein bis vier Grad weiter nur knapp über dem Gefrierpunkt.