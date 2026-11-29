Grauer und nebliger Adventssonntag erwartet
Der erste Advent wird in Baden-Württemberg wenig winterlich. Statt Weihnachtsmarktromantik unter blauem Himmel erwarten die Besucher Nebel und Wolken. Wo auch Regen möglich ist.
Stuttgart (dpa/lsw) - Zum ersten Advent müssen sich die Menschen auf graues und nebliges Wetter einstellen. Weichnachtmarktbesucher in Baden sollten neben dicken Jacken, Schals und Mützen sicherheitshalber einen Regenschirm einpacken.
Laut den Wetterexperten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der 1. Advent sehr neblig. Dazu soll anfangs die Sonne scheinen. Im Laufe des Tages ziehen dann aus Westen immer wieder dichte Wolkenfelder auf. Am Abend können in Baden auch Regentropfen fallen.
Die Temperaturen liegen verbreitet zwischen 1 und 4 Grad. Auf der Ostalb und entlang der Donau wird es mit bis zu minus 2 Grad am kältesten. In Südbaden kann das Thermometer auf bis zu 6 Grad klettern.
Regen und Glatteis am Montag
In der Nacht zu Montag zieht laut der DWD-Vorhersage aus dem Westen Regen auf. Vor allem in Württemberg kann die Nässe auf den kalten Böden gefrieren und Glatteis entstehen. Auf der Schwäbischen Alb fällt Schnee. Auch hier rechnen die Wetterexperten mit entsprechender Glätte.
Auch zu Beginn des Tages kann es noch stellenweise regnen oder schneien. Dabei könne örtlich auch Glatteis entstehen, heißt es von den Meteorologen. Im Laufe des Tages lasse der Regen nach. Dabei bleibt es meist wolkig bei Temperaturen zwischen 1 und 6 Grad.