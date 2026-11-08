Vorhersage

Wolken, Regen, Nebel, wenig Sonne: Woche startet wechselhaft

Trüber Start in die Woche: In den kommenden Tagen herrscht Herbstwetter - - und die Sonne macht sich eher rar.

Eine Person geht mit einem Regenschirm bei regnerischem Herbstwetter Foto: Daniel Vogl/dpa
Eine Person geht mit einem Regenschirm bei regnerischem Herbstwetter

Offenbach (dpa) - Regen, Nebel, teils auch ein wenig Sonne: Das Herbstwetter hat zum Start in die Woche vieles im Gepäck. Der Montag starte oft trübe, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Von Südbaden bis ins Alpenvorland könne im Tagesverlauf Regen einsetzen. Sonst bleibe es meist trocken, und es könne auch mal die Sonne durchgekommen. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und maximal 13 Grad. In der Nacht könne es bei längeren Aufheiterungen in der Osthälfte Frost geben.

Der Dienstag kann im Südwesten und Süden wieder Regen bringen. Sonst wird es den Meteorologen zufolge teils wolkig, teils neblig trüb und meist trocken. Lediglich an den Küsten könne es vereinzelt Schauer geben. Die Temperaturen steigen auf maximal zwölf Grad im Westen.

Dichter Nebel am frühen Morgen über dem deutsch-polnischen Grenzfluss Oder Foto: Patrick Pleul/dpa
Dichter Nebel am frühen Morgen über dem deutsch-polnischen Grenzfluss Oder

Mehr Regen bringt dann der Mittwoch. Vom Südwesten und Westen bis zur Mitte könne es Niederschläge geben, so der DWD. Im Südosten und an den Nordrändern der Mittelgebirge werde es teils aufgelockert und es bleibe trocken. Bei teils beständigen Nebel an Oder und Neiße würden kaum fünf Grad erreicht. Sonst gebe es zwischen sechs und zwölf Grad. Nur im Südwesten und an den Alpen werde es mit 16 Grad deutlich wärmer.

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