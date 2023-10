Nach Kälte folgt Regen: Herbstwetter wird ungemütlicher

Offenbach (dpa) - Nach dem Temperatureinbruch zeigt der Herbst in dieser Woche noch mehr von seiner unschönen Seite. Zur Wochenmitte zieht ein Tief auf, das für deutlich wechselhafteres Wetter sorgt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte. Dann regnet es vielerorts, zum Teil gesellt sich Wind hinzu.