Trübes Wetter im Südwesten – Viele Wolken und Nebel

Stuttgart (dpa/lsw) - Nebel, Wolken und Regen bremsen die Frühlingslaune in Baden-Württemberg: Heute bleibt es überwiegend grau und trüb. Der Nebel löst sich nur zögerlich auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Bergland hat man gute Chancen, Sonnenstrahlen abzubekommen. Die erwarteten Temperaturen liegen zwischen 3 und 9 Grad. Am Morgen könne es zudem wegen überfrierender Nässe noch vereinzelt glatt sein.

In der Nacht zu Montag sinken die Temperaturen auf Tiefstwerte zwischen 2 und -3 Grad. Dazu breitet sich vor allem im Bergland Nebel aus, auch in niedrigeren Orten kann es demnach örtlich zu Sichteinschränkungen kommen. Zum Wochenstart wird es der Vorhersage zufolge im ganzen Südwesten wolkig. Erst gegen Montagabend verziehen sich teilweise die Wolken.