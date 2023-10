Erster Sonderflug für Deutsche aus Israel gelandet

Frankfurt/Main (dpa) - Der erste Sonderflug der Lufthansa aus Israel ist am Donnerstagabend auf dem Frankfurter Flughafen gelandet. An Bord sind 370 Deutsche. Die Sondermaschine war am Mittag in Tel Aviv gestartet. Busse standen in Frankfurt bereit, um die Menschen vom Rollfeld zu bringen. Mit Sonderflügen sollen Deutsche aus dem von der islamistischen Hamas angegriffenen Israel nach Deutschland gebracht werden. Weitere Flüge im Auftrag des deutschen Außenministeriums sollen folgen.