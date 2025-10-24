Tierseuche Erster Vogelgrippefall in Hessen nachgewiesen Die Angst war da. Jetzt ist es Gewissheit. Die Vogelgrippe ist auch in Hessen angekommen. 24.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa Vogelgrippe nun auch in Hessen angekommen. (Archivbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Tierseuche Erster Vogelgrippefall in Hessen nachgewiesen vor 42 Minuten H5N1-Virus Großbritannien: Erstmals Vogelgrippe bei Schaf nachgewiesen Schon bei vielen Säugetieren wurde das Vogelgrippevirus H5N1 gefunden. Nun ist erstmals ein Schaf in Europa betroffen. 24.03.2025 Tierseuche Vogelgrippe an Frankfurter Gans nachgewiesen Die Vogelgrippe, auch Geflügelpest genannt, verbreitet sich vor allem über Wildvögel. An einer Gans im Frankfurter Stadtteil Eschersheim wird eine hochansteckende Virusvariante festgestellt. 06.01.2025 Verheerende Tierseuche Vogelgrippe breitete sich unter See-Elefanten aus In Südamerika hat das Vogelgrippe-Virus nicht nur Vögel getötet, sondern auch Tausende See-Elefanten. Forschende haben das Massensterben analysiert und zeigen die Folgen der Virus-Mutationen. 13.11.2024 Krankheiten Vogelgrippe-Virus in Deutschland bei Füchsen nachgewiesen Die Vogelgrippe betrifft vor allem Wasservögel und andere Vögel. Experten befürchten, dass sich das Virus immer mehr an Säugetiere anpasst. In Deutschland sind jetzt infizierte Füchse gefunden worden. 20.03.2023