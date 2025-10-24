Tierseuche

Erster Vogelgrippefall in Hessen nachgewiesen

Die Angst war da. Jetzt ist es Gewissheit. Die Vogelgrippe ist auch in Hessen angekommen.

Vogelgrippe nun auch in Hessen angekommen. (Archivbild) Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa
Vogelgrippe nun auch in Hessen angekommen. (Archivbild)
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Erster Vogelgrippefall in Hessen nachgewiesen
Tierseuche

Erster Vogelgrippefall in Hessen nachgewiesen

vor 42 Minuten

Großbritannien: Erstmals Vogelgrippe bei Schaf nachgewiesen
H5N1-Virus

Großbritannien: Erstmals Vogelgrippe bei Schaf nachgewiesen

Schon bei vielen Säugetieren wurde das Vogelgrippevirus H5N1 gefunden. Nun ist erstmals ein Schaf in Europa betroffen.

24.03.2025

Vogelgrippe an Frankfurter Gans nachgewiesen
Tierseuche

Vogelgrippe an Frankfurter Gans nachgewiesen

Die Vogelgrippe, auch Geflügelpest genannt, verbreitet sich vor allem über Wildvögel. An einer Gans im Frankfurter Stadtteil Eschersheim wird eine hochansteckende Virusvariante festgestellt.

06.01.2025

Vogelgrippe breitete sich unter See-Elefanten aus
Verheerende Tierseuche

Vogelgrippe breitete sich unter See-Elefanten aus

In Südamerika hat das Vogelgrippe-Virus nicht nur Vögel getötet, sondern auch Tausende See-Elefanten. Forschende haben das Massensterben analysiert und zeigen die Folgen der Virus-Mutationen.

13.11.2024

Krankheiten

Vogelgrippe-Virus in Deutschland bei Füchsen nachgewiesen

Die Vogelgrippe betrifft vor allem Wasservögel und andere Vögel. Experten befürchten, dass sich das Virus immer mehr an Säugetiere anpasst. In Deutschland sind jetzt infizierte Füchse gefunden worden.

20.03.2023