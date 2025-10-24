Tierseuche Erster Vogelgrippefall in Hessen nachgewiesen 24.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Stefan Sauer/dpa Vogelgrippe ist in Hessen angekommen. (Archivbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel H5N1-Virus Großbritannien: Erstmals Vogelgrippe bei Schaf nachgewiesen Schon bei vielen Säugetieren wurde das Vogelgrippevirus H5N1 gefunden. Nun ist erstmals ein Schaf in Europa betroffen. 24.03.2025 Tierseuche Vogelgrippe an Frankfurter Gans nachgewiesen Die Vogelgrippe, auch Geflügelpest genannt, verbreitet sich vor allem über Wildvögel. An einer Gans im Frankfurter Stadtteil Eschersheim wird eine hochansteckende Virusvariante festgestellt. 06.01.2025 Werra-Meißner-Kreis Tierseuche in Wanfried nachgewiesen Bei einer Taube in Wanfried ist die Newcastle-Krankheit ausgebrochen. Das Virus ist für Vogelarten hoch ansteckend. 06.11.2024 Lahn-Dill-Kreis Tierseuche bei einem Wildschwein nachgewiesen Bei dem erlegten Wildschwein wird eine für Tiere gefährliche Krankheit nachgewiesen. Vor allem bei Jagdhunden rät der Landkreis zur Vorsicht. 03.05.2024 Tiere Vogelgrippe bei Pinguinen auf Falklandinseln nachgewiesen Im Oktober wurde erstmals in der Antarktis die Vogelgrippe nachgewiesen. Nun fallen auch Pinguine der Krankheit zum Opfer. Experten warnen vor verheerenden Folgen. 31.01.2024