Champions League

Erstes Spiel ohne Toppmöller: Eintracht unter Druck

Die erste Bewährungsprobe für Eintracht-Interimscoach Dennis Schmitt hat es in sich. In Baku sind die Frankfurter zum Sieg verdammt.

Eintracht-Interimscoach Dennis Schmitt ist in Baku erstmals gefordert. Foto: Marc Schüler/dpa
Eintracht-Interimscoach Dennis Schmitt ist in Baku erstmals gefordert.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt und Interimscoach Dennis Schmitt stehen in der Champions League mächtig unter Zugzwang. Der Bundesligist muss die vorletzte Partie der Ligaphase bei FK Karabach Agdam unbedingt gewinnen, um seine Chancen auf die Play-offs zu wahren. Am 28. Januar ist dann Tottenham Hotspur zu Gast im Deutsche Bank Park.

Alexander Meier als Assistent dabei

Nach der Trennung von Dino Toppmöller sitzt in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku erstmals der 32 Jahre alte Schmitt als Verantwortlicher bei den Profis auf der Bank. Unterstützt wird der U21-Trainer unter anderem von Club-Legende und Ex-Torjäger Alexander Meier. 

Die zuletzt vor allem in der Defensive schwächelnden Frankfurter haben nur wenige Optionen in der Offensive: Die Winter-Neuzugänge Arnaud Kalimuendo und Ayoube Amaimouni-Echghouyab dürfen in der Königsklasse noch nicht eingesetzt werden. Die verletzten Jonathan Burkardt und Michy Batshuayi fehlen weiterhin.

