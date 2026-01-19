Eintrachts Trainersuche: Dennis Schmitt - und dann?

Frankfurt/Main (dpa) - Am Tag nach der Trennung von Dino Toppmöller informierte Markus Krösche die Frankfurter Profis persönlich und stellte Interimstrainer Dennis Schmitt und seine Assistenten vor. »Das war eher ein Monolog«, sagte der Sportvorstand. «Wir sind kein Debattierclub.» Dabei sprechen gerade alle über die kriselnde Eintracht - und den möglichen neuen Cheftrainer.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Erst mal setzt der Tabellensiebte der Fußball-Bundesliga auf die Übergangslösung mit Schmitt, dem früheren Torjäger und aktuellen U19-Coach Alexander Meier sowie Jan Fießer, der als einziger von Toppmöllers Assistenten bleibt.

«Gewisse Erfahrung»

«Dennis ist schon länger bei uns, er hat gerade seinen Fußballlehrer abgeschlossen. Er ist jemand, der eine gewisse Erfahrung hat und als Co-Trainer auch schon höher gearbeitet hat. Ich glaube, dass er einen neuen Impuls setzen kann», erklärte Krösche bei einer Pressekonferenz des Fußball-Bundesligisten.

Der bisherige U21-Coach Schmitt (32) verantwortet die Mannschaft in der anstehenden Champions-League-Partie. Die Hessen spielen am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) bei Karabach Agdam in Aserbaidschan. Bisher gab es nur vier Punkte aus sechs Partien. Die Eintracht belegt Rang 30 und bangt ums Weiterkommen.

«Über Namen diskutieren wir hier jetzt nicht»

Ob das Interimstrio um Schmitt, der in Belgien Co-Trainer bei Royal Mouscron und VV St. Truiden war, auch in der nächsten Bundesliga-Partie am Samstag gegen die TSG 1899 Hoffenheim auf der Bank sitzt, ließ Krösche offen: «Dennis Schmitt ist bis auf weiteres der Cheftrainer, mehr gibt’s dazu nicht zu sagen.»

Der «Kicker» berichtete, dass eine heiße Spur zum früheren Bundesligacoach Marco Rose führe. Für den 49-Jährigen, der in Deutschland schon RB Leipzig, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach trainiert hat, sei aktuell aber auch ein Ausland-Abenteuer reizvoll, schrieb das Fachmagazin.

Weitere Namen werden gehandelt

«Über Namen diskutieren wir hier jetzt nicht», sagte Krösche, erklärte aber immerhin das Anforderungsprofil des Toppmöller-Nachfolgers: «Wir haben das Ziel, international zu spielen. Wir wollen jemanden als Trainer verpflichten, der natürlich offensiven Fußball und auch mutigen Fußball spielen lässt, und andererseits auch in der Lage ist, Spieler weiterzuentwickeln.» Allerdings schwächelten die Frankfurter zuletzt in erster Linie in der Defensive.

Neben Rose werden auch die Namen von Edin Terzic (zuletzt Borussia Dortmund) und Roger Schmidt (früher Benfica Lissabon) gehandelt. Letzterer arbeitet derzeit allerdings für die japanische J. League und äußerte zuletzt wenig Ambitionen, ins Trainertagesgeschäft zurückzukehren.