Fußball-Bundesliga

Krösche auf Trainersuche: Eintracht ist supersexy

Eintracht Frankfurt sucht einen neuen Chefcoach - die ganz großen Namen werden nicht gehandelt. Ist der Club nicht mehr so attraktiv, wie er vor Kurzem noch war? Der Sportvorstand äußert sich dazu.

Markus Krösche will sich bei der Trainersuche nicht treiben lassen. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Markus Krösche will sich bei der Trainersuche nicht treiben lassen. (Archivbild)

Frankfurt (dpa) - Sportvorstand Markus Krösche sieht Eintracht Frankfurt bei der Trainersuche weiterhin als höchst attraktive Adresse an. «Ich finde, dass wir supersexy sind», sagte Krösche bei DAZN vor dem Bundesliga-Heimspiel der Hessen gegen die TSG Hoffenheim: «Eintracht Frankfurt - das ist ein extrem spannender Verein und extrem attraktiv glaube ich für jeden Spieler, für jeden Trainer.» Niemand müsse sich Sorgen machen, «dass wir nicht sexy genug sind».

Einer der Kandidaten soll Medienberichten zufolge Alexander Blessin vom FC St. Pauli sein. «Ich kenne ihn noch aus der Zeit in Leipzig, da war er U19-Trainer. Ich finde, dass er einen herausragenden Job auf St. Pauli macht», sagte Krösche. Ob Blessin deswegen ein Kandidat ist, wollte er aber weder bestätigen noch verneinen. 

Das sagt Blessin zum Gerücht

Blessin hatte nach dem 0:0 im Stadtderby gegen den Hamburger SV Gerüchte über einen Wechsel zu Frankfurt abgeblockt. «Bitte, bitte, lass uns über was anderes reden, aber über sowas brauchen wir nicht zu reden», sagte der 52-Jährige bei Sky.

Krösche sucht nach der Trennung von Dino Toppmöller nach einem neuen Cheftrainer. Interimscoach Dennis Schmitt, der gegen Hoffenheim sein Bundesliga-Debüt gibt, hatte die Eintracht erstmals in der Champions League beim 2:3 beim aserbaidschanischen Club Karabach Agdam betreut. 

Neben Blessin wird auch Marco Rose als Kandidat gehandelt. Rose hat in der Bundesliga bereits Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und RB Leipzig trainiert. Man wolle eine «zeitnahe Lösung finden», so Krösche: «Wir schauen jetzt, was die nächsten Tage so bringen.»

