Fußball-Bundesliga

St. Paulis Trainer Blessin reagiert auf Eintracht-Gerücht

St. Paulis Coach Alexander Blessin wird nach dem 0:0 gegen den Hamburger SV mit Wechselgerüchten zu Eintracht Frankfurt konfrontiert. Der 52-Jährige will aber lieber über was anderes reden.

St. Paulis Trainer Alexander Blessin wird als Nachfolger von Dino Toppmöller bei Eintracht Frankfurt gehandelt. Foto: Christian Charisius/dpa
St. Paulis Trainer Alexander Blessin wird als Nachfolger von Dino Toppmöller bei Eintracht Frankfurt gehandelt.

Hamburg (dpa) - Trainer Alexander Blessin vom FC St. Pauli hat Gerüchte über einen Wechsel zu Eintracht Frankfurt abgeblockt. «Bitte, bitte, lass uns über was anderes reden, aber über sowas brauchen wir nicht zu reden», sagte der 52-Jährige bei Sky nach dem 0:0 zum Auftakt des 19. Spieltags in der Fußball-Bundesliga im Stadtduell mit dem Hamburger SV.

Blessin ist einer von mehreren Namen, die als Nachfolger von Dino Toppmöller beim Champions-League-Teilnehmer gehandelt werden. Außer Blessin gilt Medienberichten zufolge auch Marco Rose als Kandidat. Rose hat in der Bundesliga bereits Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und RB Leipzig trainiert.

Im Duell der Eintracht mit der TSG 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr) gibt Interimstrainer Dennis Schmitt sein Bundesliga-Debüt, nachdem er am Mittwoch im ersten Spiel nach der Toppmöller-Trennung mit 2:3 in der Champions League beim aserbaidschanischen Club Karabach Agdam verlor.

