Bild
Champions League

«Die gleichen Baustellen»: Eintracht wird zur Schießbude

Drei Gegentore in jedem Spiel: Eintracht Frankfurt bekommt die Defensive nicht in den Griff. Der Sportvorstand findet nach dem Spiel in Baku deutliche Worte.

Ritsu Doan und sein Team sind in der Königsklasse raus. Foto: Uncredited/AP/dpa
Ritsu Doan und sein Team sind in der Königsklasse raus.

Baku (dpa) - 39 Gegentore in der Bundesliga, 19 in der Champions League, drei in jedem Spiel in diesem Jahr: Eintracht Frankfurt ist nicht nur vorzeitig aus der Königsklasse ausgeschieden, sondern wird immer mehr zur Schießbude des deutschen Profifußballs. Ein attraktives Bewerbungsgesuch für interessierte Trainer gibt das Team wenige Tage nach der Trennung von Dino Toppmöller mit dieser Defensive nicht gerade ab.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Das kann nicht sein, dass wir wieder so spät zwei Gegentore bekommen. Wir kriegen jedes Spiel drei Gegentore. Dann wird es einfach schwer, Spiele zu gewinnen», sagte Ansgar Knauff bei DAZN nach dem bitteren 2:3 (1:1) bei Außenseiter FK Karabach Agdam, das bereits am siebten Spieltag das Aus in der Königsklasse besiegelte.

Die drei Gegentreffer reihen sich nahtlos in die bisherigen Partien im Jahr 2026 ein. Zuvor gab es ein 3:3 gegen Borussia Dortmund, ein 2:3 beim VfB Stuttgart sowie ein 3:3 bei Werder Bremen. Im DFB-Pokal ist Frankfurt auch raus, es geht für den Traditionsclub damit nur noch um die Bundesliga.

Krösche: Es ist unser Unvermögen

Ein Last-Minute-Tor von Bahlul Mustafazada nahm Frankfurt die letzten minimalen Hoffnungen auf ein Weiterkommen und verdarb Interimscoach Dennis Schmitt dessen Debüt. Man habe «die gleichen Baustellen» wie in den vergangenen Wochen unter Toppmöller, stellte Knauff nach der Niederlage konsterniert fest.

Auch Sportvorstand Markus Krösche fand klare Worte. «Wir gehen gerade durch ein tiefes Tal. Man merkt die mentale Verfassung der Jungs, wir verfallen immer wieder in die gleichen Muster. Es ist unser Unvermögen, wenn wir Tore so kassieren», sagte Krösche laut «Bild» nach dem Tiefschlag in Baku. Das Heimspiel gegen Tottenham Hotspur am nächsten Mittwoch (21.00 Uhr) wird für die Hessen zum Abschied aus der Königsklasse.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
K.o. in letzter Minute: Frankfurt scheidet in Baku aus
Champions League

K.o. in letzter Minute: Frankfurt scheidet in Baku aus

Kein Endspiel, sondern das vorzeitige Aus: Eintracht Frankfurt wird sich nächste Woche aus der Champions League verabschieden. Bei der Niederlage in Baku erinnert vieles an die Toppmöller-Zeit.

21.01.2026

Erstes Spiel ohne Toppmöller: Eintracht unter Druck
Champions League

Erstes Spiel ohne Toppmöller: Eintracht unter Druck

Die erste Bewährungsprobe für Eintracht-Interimscoach Dennis Schmitt hat es in sich. In Baku sind die Frankfurter zum Sieg verdammt.

21.01.2026

Liverpool-Lektion mit Wirtz: «Nummer zu groß» für Frankfurt
Champions League

Liverpool-Lektion mit Wirtz: «Nummer zu groß» für Frankfurt

Der FC Liverpool sorgt gegen Frankfurt für das nächste Debakel eines Bundesligisten in der Champions League. Der Eintracht-Sportvorstand wirkt angefressen. Florian Wirtz hingegen beendet seine Flaute.

23.10.2025

Zu viele Gegentore: KSC-Coach will stabilere Defensive
2. Fußball-Bundesliga

Zu viele Gegentore: KSC-Coach will stabilere Defensive

Gegen Münster brauchte Zweitligist Karlsruher SC wieder mal drei Tore, um zu gewinnen. Das soll gegen Hertha BSC anders laufen. Trainer Eichner hofft zudem auf mehr defensive Gegenwehr.

08.08.2025

Eberl empört Kritik an Bayern-Defensive: «Das ist so billig»
Champions League

Eberl empört Kritik an Bayern-Defensive: «Das ist so billig»

Drei Spiele, zwei Niederlagen, Platz 23 - die Bayern sind weit entfernt vom ersten Königsklassen-Ziel. Nach dem 1:4 in Barcelona reagiert Sportvorstand Eberl dünnhäutig. Einen Reporter blafft er an.

24.10.2024