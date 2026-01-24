Fußball-Bundesliga

Frankfurt setzt auch im nächsten Spiel auf Interimsduo

Eintracht Frankfurt wird auch im Champions-League-Duell mit Tottenham von Dennis Schmitt und Vereinsikone Alex Meier betreut. Zur weiteren Trainersuche äußert sich der Sportvorstand nur knapp.

Dennis Schmitt darf die Eintracht auch gegen Tottenham coachen. Foto: Marc Schüler/dpa
Dennis Schmitt darf die Eintracht auch gegen Tottenham coachen.

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt wird auch im Champions-League-Heimspiel gegen Tottenham Hotspur am Mittwoch vom Interimsduo Dennis Schmitt und Alex Meier betreut. «Auf jeden Fall fürs nächste Spiel», antwortete Sportvorstand Markus Krösche nach dem 1:3 in der Fußball-Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim auf die Frage eines Reporters, ob die beiden Trainer noch für die nächsten zwei Spiele verantwortlich sein werden.

Impressum

Der 32 Jahre alte Schmitt, der zuvor die U21 des Clubs betreute, sowie U19-Coach Meier (43) hatten nach dem 3:3 bei Werder Bremen die Eintracht-Profis von dem freigestellten Dino Toppmöller übernommen. Nach dem Einstand in der Champions League beim aserbaidschanischen Club Karabach Agdam (2:3) misslang nun auch die Bundesliga-Premiere. Vor dem Anpfiff hatten die Fans Vereinsikone Meier kräftig applaudiert. 

Vereinsikone Meier ist mit Schmitt weiter für die Profis verantwortlich. Foto: Marc Schüler/dpa
Vereinsikone Meier ist mit Schmitt weiter für die Profis verantwortlich.

Eine längere Zukunft hat das Duo bei den Profis wohl nicht. «Wir wollen den Richtigen auswählen, und wenn es so weit ist, werden wir es verkünden», sagte Krösche, befragt nach dem Stand der Trainersuche.

