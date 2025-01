Ersthelfer reanimieren Unfallopfer

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ersthelfer haben nach einem Verkehrsunfall in Wiesbaden versucht, einem schwer verletzten Mann das Leben zu retten. Die Feuerwehr lobte «das vorbildliche Verhalten der Ersthelfer, die die Lage sehr gut einschätzten und umgehend mit der Reanimation begonnen haben». Bei dem Unfall am Nachmittag in Wiesbaden-Biebrich wurden insgesamt drei Menschen schwer verletzt.