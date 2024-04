Kleinflugzeug abgestürzt: Pilot kommt ums Leben

Aarbergen (dpa) - Ein Kleinflugzeug ist am Samstag im Rheingau-Taunus-Kreis abgestürzt. Der Pilot sei als einziger Insasse dabei ums Leben gekommen, hieß es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Sie berichtete von einem Großeinsatz im Bereich von Aarbergen-Michelbach, an dem auch ein Polizeihubschrauber beteiligt sei. Das Flugzeug sei gegen 14.20 Uhr zwischen der Ortslage Michelbach und einem Segelflugplatz in den Wald gestürzt. Die Absturzstelle sei von der Polizei abgesperrt worden. Die Feuerwehr stelle den Brandschutz sicher, da auch Kraftstoff ausgetreten sei.