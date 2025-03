Weilheim an der Teck (dpa/lsw) - Ein Kleinflugzeug ist in der Nähe von Weilheim an der Teck (Kreis Esslingen) abgestürzt. Das Ultraleichtflugzeug ist vermutlich gegen 10.45 Uhr niedergegangen, wie ein Polizeisprecher sagte. Weilheim an der Teck liegt am Fuße der Schwäbischen Alb.