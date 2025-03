Ursache für Absturz von Kleinflugzeug weiter unklar

Weilheim an der Teck (dpa/lsw) - Nach dem tödlichen Absturz eines Kleinflugzeugs im Kreis Esslingen wird sich erst in vielen Monaten klären lassen, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Ursache für das Unglück erst in rund einem Jahr vorliegt und auch erst dann der Abschlussbericht im Internet veröffentlicht werde.