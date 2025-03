Kleinflugzeug nach Absturz mit einem Toten geborgen

Weilheim an der Teck (dpa/lsw) - Nach dem tödlichen Absturz eines Kleinflugzeugs im Kreis Esslingen ist die Maschine am Samstagabend geborgen worden. Dies bestätigte ein Sprecher der Polizei in Reutlingen. Der verunglückte Pilot stammte demnach aus einer kleinen Gemeinde im Main-Tauber-Kreis. Das Ziel des Flugzeuges sei Hayingen im Landkreis Reutlingen gewesen, sagte der Sprecher. Der Flug war in Künzelsau (Hohenlohekreis) gestartet. Die Absturzursache sei weiter unklar.