Nach Absturz von Kleinflugzeug: Polizei hat erste Vermutung

Geisingen (dpa/lsw) - Das im Landkreis Tuttlingen abgestürzte Kleinflugzeug soll vermutlich in Bozen gestartet sein. Nach einer mehrstündigen Suchaktion am Montagabend wurden das Kleinflugzeug und dessen toter Pilot in einem Waldgebiet gefunden, wie die Polizei mitteilte. Das Ziel des Piloten war demnach der Flugplatz in Donaueschingen. Außer dem Piloten sei niemand an Bord gewesen.