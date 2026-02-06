Weingarten

Ersthelfer retten Autofahrer nach medizinischem Notfall

Ein 87-Jähriger erleidet am Steuer einen Notfall. Ersthelfer handeln entschlossen – und retten ihm womöglich das Leben.

Die Ersthelfer reanimierten den Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Die Ersthelfer reanimierten den Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte (Symbolbild)

Weingarten (dpa/lsw) - Ersthelfer haben in Weingarten (Kreis Ravensburg) vermutlich einem Autofahrer das Leben gerettet. Der 87-Jährige erlitt einen medizinischen Notfall am Steuer und kam mit seinem Wagen auf einem Bordstein zum Stehen, wie die Polizei mitteilte. Ersthelfer reagierten den Angaben nach vorbildlich, riefen den Rettungsdienst, organisierten sich einen Hammer aus einer nahegelegenen Firma und schlugen eine Autoscheibe ein, um an den Mann zu kommen. Sie reanimierten den Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, wie es weiter hieß. Der Senior wurde nach dem Vorfall am Donnerstag ins Krankenhaus gebracht.

