Erstsemesterzahlen bei Lehramtsstudium rückläufig

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im zurückliegenden Jahr haben in Hessen deutlich weniger Menschen ein Lehramtsstudium begonnen als in den Jahren zuvor. Im Sommersemester und Wintersemester zusammengerechnet gab es 2024 insgesamt 3553 Anfänger in einem grundständigen Studium für alle Schulformen. Das geht aus einer Antwort des Kultusministeriums in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion hervor. Im Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2023 gab es jährlich 4283 Studieneinsteiger - also rund zwölf Prozent mehr.