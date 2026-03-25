Feuerwehreinsatz

Erwachsene retten sich mit Kind aus brennender Wohnung

Zwei Erwachsene und ein Kleinkind entkommen im letzten Moment den Flammen im zwölften Stock eines Hochhauses. Nun muss geklärt werden, warum der Brand ausbrach.

Zeugen hatten die Flammen am Nachmittag entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Zeugen hatten die Flammen am Nachmittag entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Zwei Erwachsene und ein Kleinkind haben sich in Stuttgart aus einer brennenden Wohnung im zwölften Stock eines Hochhauses retten können. Zeugen hatten die Flammen am Nachmittag entdeckt und die Feuerwehr alarmiert, wie die Polizei mitteilte. 

Der Brand soll nach ersten Erkenntnissen auf dem Balkon ausgebrochen sein. Die drei Bewohner verließen die Wohnung rechtzeitig und blieben unverletzt. Ihre Wohnung ist zunächst unbewohnbar, der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Nun wird ermittelt, wie der Brand im Stadtteil Bad Cannstatt ausbrechen konnte.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kind stirbt nach Hochhausbrand in Berlin - Schwerverletzte
Berlin

Kind stirbt nach Hochhausbrand in Berlin - Schwerverletzte

Flammen in einem Haus mit 20 Geschossen. Dutzende Einsatzkräfte retten die Bewohner. Es gibt Schwerverletzte. Was ist bekannt?

12.02.2026

Katze aus brennender Wohnung gerettet
Brände

Katze aus brennender Wohnung gerettet

In einem Mehrfamilienhaus bricht ein Feuer aus. Verletzt wird dabei niemand. Allerdings müssen die Einsatzkräfte eine Katze aus dem Gebäude retten.

17.09.2025

Feuerwehr rettet Person aus brennender Wohnung
Brände

Feuerwehr rettet Person aus brennender Wohnung

In einem Mehrfamilienhaus bricht ein Feuer aus. Ein Mensch wird gerettet - und ist so stark verletzt, dass er in ein Krankenhaus gefahren wird.

31.05.2025

Notfälle

Feuerwehr rettet Bewohnerin aus brennender Wohnung

In Kassel rettet die Feuerwehr eine Frau aus ihrer brennenden Wohnung. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

05.03.2024

Brand

Feuer im Hochhaus: Zwei Menschen springen in den Tod

Hinter ihnen loderten die Flammen: Zwei Menschen wollen sich vor einem Brand in ihrer Wohnung im zwölften Stock retten. Doch ihr Sprung in die Tiefe endet tödlich.

28.07.2023