Offenbach (dpa/lhe) - Mit Frost und vereinzelt Glätte müssen die Menschen am Samstag in Hessen rechnen. Es ist wechselnd bis sehr stark bewölkt. In der Nacht zum Sonntag fallen die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in höheren Lagen auf bis zu minus sieben Grad.