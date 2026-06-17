Es wird heiß - bis 35 Grad in dieser Woche

Offenbach (dpa/lhe) - Die angekündigte Hitze macht sich in Hessen bereits im Tagesverlauf bemerkbar - und zwar im Süden. An der Bergstraße steigen die Temperaturen auf 30 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. In Nordhessen werden es demnach 24 Grad, in Hochlagen 21 Grad.

Es ist wolkig bis stark bewölkt. Mittags und nachmittags regnet es vor allem in Nordhessen etwas. In Südhessen gibt es längere heitere Abschnitte und es ist überwiegend trocken.

Nachts teilweise nicht kühler als 20 Grad

Am Donnerstag wird es mit 29 bis 35 Grad noch heißer. Dazu scheint die Sonne, im Tagesverlauf können sich Quellwolken bilden. Vorwiegend im Bergland sind Schauer oder Gewitter nicht ganz ausgeschlossen, wie der DWD mitteilt. Auch nachts ist es nun wärmer, teilweise wird es nicht kühler als 20 Grad.

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Schwülheiße 30 bis 35 Grad sind am Freitag zu erwarten, nachmittags und abends besteht bei Schauern und Gewittern Unwettergefahr. Blitz und Donner kann es auch in der Nacht auf Samstag geben, dann bleibt es bei 21 bis 17 Grad.

Schwül, heiß und Gewittergefahr