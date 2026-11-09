Wetterbericht

Es wird kälter - Hier muss schon der Eiskratzer helfen

Frost und möglicher Nebel erschweren am Morgen den Start in den Tag, später wird es vor allem im Süden nass. Wie sich das Wetter in Baden-Württemberg im Wochenverlauf entwickelt.

Nach der kalten Nacht kommt Regen auf - und er wird im Laufe der Woche häufiger wiederkehren.(Archivbild) Foto: Armin Weigel/dpa/dpa-tmn
Nach der kalten Nacht kommt Regen auf - und er wird im Laufe der Woche häufiger wiederkehren.(Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer heute früh das Auto nimmt, sollte den Eiskratzer griffbereit haben und die Scheiben gründlich freikratzen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist in Baden-Württemberg in der Nacht gebietsweise Frost zu erwarten, und am frühen Morgen ist gebietsweise Nebel möglich. «Wir rechnen damit, dass es dort, wo es klar ist, auch kalt wird», sagte ein DWD-Meteorologe. «Das dürfe vor allem entlang der Donau bis nach Oberschwaben der Fall sein.»

Danach gilt dann: Regenschirm stets zur Hand haben. Es wird nass zum Wochenstart vor allem im Süden. Am Nachmittag könnte es dort lokal sogar Dauerregen geben. Die Höchstwerte sollen zwischen 5 und 12 Grad liegen, am höchsten dürfte es am Hochrhein werden. Der Wind dürfte schwach aus wechselnden Richtungen wehen.

Morgen: Bedeckt und im Süden regnerisch

Auch am Dienstag bleibt es vielerorts bedeckt. Besonders im Süden fällt Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 7 Grad auf der Ostalb und am Odenwald und 14 Grad bei Lörrach. In der Nacht zum Mittwoch lässt der Regen nach. Bei Auflockerungen kann sich laut DWD örtlich Nebel bilden.

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Am Mittwoch breitet sich von Westen erneut Regen aus. Die Temperaturen steigen auf 10 Grad auf der Ostalb und bis zu 17 Grad im Breisgau. Vereinzelt sind Gewitter möglich. Im Hochschwarzwald kann es zudem starke bis stürmische Böen geben.

Wechselhaft geht es weiter: In der Nacht zum Donnerstag werden zeitweise Regen oder Schauer erwartet. Stellenweise bildet sich Nebel. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 6 Grad. Am Feldberg sind stürmische Böen möglich.

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