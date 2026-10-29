Wetterbericht

Frost und Nebel: So kalt wird es in den kommenden Tagen

Im Südwesten sinken die Temperaturen, in den Nächten droht Frost in Bodennähe. Worauf sich vor allem Autofahrer in den kommenden Tagen einstellen müssen.

Mancherorts ist Bodenfrost vorhergesagt. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Mancherorts ist Bodenfrost vorhergesagt. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Ein dicker Pullover gehört in den nächsten Tagen im Südwesten zur Grundausstattung. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für die kommenden Tage sinkende Temperaturen und Bodenfrost vorher. Vor allem morgens müssen sich die Menschen zudem auf Nebel einstellen.

Heute verbreitet heiter, am Bodensee länger trüb

Am Bodensee und in Teilen Oberschwabens könnte es am Donnerstag länger trüb bleiben. Die Höchstwerte dürften zwischen 8 und 14 Grad liegen. Am mildesten wird es der Prognose zufolge am Oberrhein. Der Wind wehe schwach bis mäßig aus Nordost bis Ost, im Süden zeitweise auffrischend. Auf den Schwarzwaldgipfeln seien starke bis stürmische Böen möglich. 

In der Nacht zum Freitag könnte es an manchen Flüssen und Seen wieder neblig werden. Die Tiefstwerte sollen zwischen plus 5 und minus 1 Grad liegen. Oftmals bilde sich Frost in Bodennähe, schreibt der DWD auf seiner Webseite.

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Am Freitag bleibt es demzufolge zwischen Alb und Bodensee sowie im südlichen Oberrheingraben voraussichtlich längere Zeit neblig. Sonst zeige sich häufig die Sonne. Die Höchstwerte könnten im Umfeld der Donau bei 8 Grad liegen, an Rhein und Neckar bei 13 Grad. Der Wind wehe weiter schwach bis mäßig, im Bergland böig, auf den Kämmen des Schwarzwaldes stürmisch.

Samstag oft trocken, aber nicht überall sonnig

In der Nacht zum Samstag bleibt es den Angaben nach oft gering bewölkt oder klar. Erneut könnte sich Nebel in Niederungen und Senken bilden. Die Frühwerte sollen bei plus 5 bis null Grad liegen, gebietsweise mit Frost in Bodennähe. 

Am Samstag ist es der Vorhersage zufolge trocken, teils sonnig und teils stark bewölkt oder trüb durch Nebel und Hochnebel. Je nach Sonnenschein seien 6 bis 12 Grad auf dem Thermometer möglich. Der Wind wehe dazu schwach bis mäßig, mitunter böig, aus Nord bis Ost.

In der Nacht zum Sonntag soll es anfangs teils noch auflockern. Im Osten ziehen stärkere Wolken auf. Dazu können ab und an ein paar Tropfen fallen. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 1 Grad.

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