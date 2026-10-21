Schnee, Frost und bis 17 Grad - Wo im Südwesten zudem noch Sturm droht
Das Herbstwetter im Südwesten bleibt wechselhaft: Flocken am Feldberg, Bodenfrost in Oberschwaben und am Rhein vergleichsweise warm. Was der Wetterdienst für die nächsten Tage vorhersagt.
Stuttgart (dpa/lsw) - Sturmgefahr im Südwesten: Ein Tief zieht laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Tagesverlauf über Baden-Württemberg in Richtung Osten durch. Dahinter ströme eine wolkenreiche, kühle Luftmasse ein. Auf exponierten Schwarzwaldgipfeln seien heute und in der Nacht zu Donnerstag stürmische Böen möglich, am Freitag auf dem Feldberg gar orkanartige Böen. Zudem schwanke die Temperatur in den nächsten Tagen deutlich.
Wo nachts Schnee rieseln könnte
Heute dürfte es stark bewölkt sein. Verbreitet könnte es regnen, wie der DWD im Internet mitteilte. Die Höchstwerte sollen den Angaben nach zwischen 8 Grad im Bergland und 14 Grad im mittleren Oberrheingraben liegen.
In der Nacht zu Donnerstag soll der Regen nachlassen und teils abklingen. Zwischendurch könne es auflockern. Am Feldberg könnten kurz ein paar Schneeflocken fallen. Die Tiefstwerte dürften bei 9 bis 2 Grad liegen.
Wo 17 Grad möglich sind
Am Donnerstag dürfte es wechselnd bis stark bewölkt sein. Am Nachmittag könnte es von Nordwesten her gebietsweise regnen. Die Temperaturen sollen auf 8 Grad im Schwarzwald und auf bis zu 17 Grad am Rhein steigen.
In der Nacht zu Freitag könnte es wechselnd bewölkt bleiben und mancherorts etwas regnen. Die Tiefstwerte sollen laut DWD im Westen auf 9 Grad sinken, in Oberschwaben auf 2 Grad. Dort sei in Bodennähe Frost möglich.
Am Freitag ziehen der Prognose zufolge von Westen her rasch Wolken auf, danach könnten Schauer fallen. Die Höchstwerte dürften wieder zwischen 10 und 17 Grad liegen. Im Tagesverlauf frische der Südwestwind zunehmend auf.