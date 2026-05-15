Wetter

Regen, Wind und Frost - wo es Schneeflocken geben könnte

Mitte Mai präsentiert sich das Wetter wenig frühlingshaft. Wie sich die Temperaturen entwickeln und wo es Schneeflocken geben könnte.

Das Wetter bleibt erst einmal ungemütlich im Südwesten. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Das Wetter bleibt erst einmal ungemütlich im Südwesten. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Vor dem Wochenende präsentiert sich das Wetter grau, nass und kühl bis kalt: Heute stark bewölkt mit Schauern, ab dem Nachmittag auch kurzen Gewittern mit vereinzeltem Starkregen, Windböen und kleinem Hagel. So lautet die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Dazu reichen die Höchstwerte von 7 Grad auf den Hochlagen der Alb und im Schwarzwald bis 14 Grad im Mannheimer Raum. 

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Zusätzlich wird schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen erwartet. In der Nacht zum Samstag klingen die Schauer demnach ab. Die Temperaturen sinken auf plus 5 bis minus 1 Grad, lokal soll es auch Frost in Bodennähe geben.

Wetter bleibt unbeständig

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Auch der Samstag soll laut DWD unbeständig bleiben mit Regen und Regenschauern. In den höchsten Lagen im Schwarzwald oberhalb von etwa 1.200 Metern kann es eventuell auch Schnee geben. «Wir erwarten keine Schneedecke, liegenbleiben wird da nichts», sagte DWD-Meteorologe Christian Ehmann. Es könnte «ein paar nasse Flocken im Regen» geben.

Die Temperaturen sollen sich demnach wenig ändern: maximal 8 Grad im Bergland, bis 15 Grad in der Kurpfalz. Dazu kommt mäßiger, mitunter frischer Wind aus West bis Nordwest. 

In der Nacht zum Sonntag sollen die Niederschläge demnach abziehen. Die Temperaturen in der Früh liegen voraussichtlich erneut bei plus 5 bis minus 1 Grad, dazu kommt gebietsweise bodennah Frost.

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