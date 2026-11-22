Stuttgart (dpa/lsw) - Die Wetteraussichten sind ungemütlich: Der Sonntag wird durch Nebel und Hochnebel geprägt und deshalb größtenteils grau und trüb. Vom Süden her kommt Regen auf, im Bergland erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) sogar leichten Schneefall. Dort könnten die Straßen auch glatt werden. Im Odenwald und im Taubergrund bleibt es demnach den ganzen Tag trocken bei Höchstwerten von 1 bis 7 Grad. Laut DWD bläst ein schwacher bis mäßiger Ostwind.

In der Nacht zum Montag dürfte der Regen häufig in Schneefall übergehen. Im Breisgau und am Bodensee soll es bei Regen bleiben. Nördlich der Alb gibt es laut Prognose zwar3 keinen Regen, dafür aber Nebel. Die Tiefstwerte reichen von 3 Grad im Breisgau bis minus 3 Grad auf der Hohenloher Ebene. Dort gibt es laut Vorhersage auch leichten Frost und vereinzelt geringe Reifglätte.

Woche beginnt grau, dann wird's teils sonnig

Die Woche beginnt ebenfalls vielerorts trüb und stark bewölkt. Im Südschwarzwald und am Bodensee rechnen die Wetterexperten noch bis Mittag mit Schnee und in tiefen Lagen mit Regen. Nördlich der Alb gibt es am Montag hingegen öfter Sonnenschein. Im Bergland wird es leichten Dauerfrost bei maximal minus 2 Grad geben und sonst mäßig kalt mit höchstens 4 Grad. Dazu bläst schwacher Nordwind. In der Nacht zum Dienstag wird es laut Vorhersage gering bewölkt oder klar, im Rheingraben und am Bodensee breitet sich demnach Nebel aus. Dazu kommt flächendeckend Frost bei minus 1 bis minus 8 Grad.

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