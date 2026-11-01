Grauer Wochenstart in Hessen - nachts frostig-kalt

Offenbach am Main (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen erwartet in der kommenden Woche ruhiges und kühles Herbstwetter. Nach einer teils nebligen Nacht mit Temperaturen zwischen 2 und minus 1 Grad beginnt der Montag grau sowie trüb, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main mitteilte. Größtenteils dominieren am Himmel große Wolkenfelder, die allerdings keinen Regen bringen.

Zum Nachmittag kämpft sich in Südhessen vermehrt die Sonne durch, dabei werden Temperaturen von 8 bis 10 Grad, im höheren Bergland um 5 Grad erwartet. In der Nacht auf Dienstag lockert es teilweise etwas auf und es bleibt trocken. Örtlich könne Nebel die Sicht erschweren, so die Wetterexperten.

Dort, wo der Himmel aufklart, sinken die Tiefstwerte auf 1 Grad, sonst auf 3 Grad. Im Bergland geht es laut DWD mit minus 1 Grad unter den Gefrierpunkt. Erneut grau in grau beginnt dann der Dienstag. Vereinzelt könne es ein paar Tropfen Regen geben, hieß es. Die Meteorologen erwarten im Tagesverlauf 7 bis 10 Grad. Auf den höchsten Bergen wird es mit Werten um 2 Grad deutlich kälter.