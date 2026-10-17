Wechselhaftes Herbstwetter in Hessen

Offenbach am Main (dpa/lhe) - Nach einem grau-trüben Start in den Tag lockert es am Samstag in Hessen zumindest gebietsweise etwas auf. Bis zum Nachmittag halten sich dichte Wolkenfelder über dem gesamten Bundesland hartnäckig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main mitteilte.

Später ziehen die Wolken nach Südosten her ab, dann zeigt sich von Nordwesten her auch mal die Sonne. Örtlich kann es bei kühlen Temperaturen von 11 bis 15 Grad weiterhin Schauer geben. Laut DWD sacken die Höchstwerte in höheren Lagen auf 8 Grad ab. In der Nacht ziehen neue Wolken auf, es bleibt aber trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 3 Grad. Gebietsweise könne Nebel die Sicht erschweren, hieß es.

Temperaturen steigen in der neuen Woche wieder an

Überwiegend stark bewölkt und am Vormittag im Süden regnerisch wird es am Sonntag. Nur im Osten lockert es zum Nachmittag zeitweise etwas auf. Die Wetterexperten rechen mit Höchstwerten um 6 Grad auf den höchsten Bergen, sonst soll es zwischen 8 und 12 Grad kühl werden. Die Nacht auf Montag wird zunächst regnerisch, im Osten klart es später auf. Bei örtlichem Nebel sinken die Temperaturen auf 7 bis 5 Grad.

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