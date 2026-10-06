Wetteraussichten

Freundliches Herbstwetter bis zur Wochenmitte

Fast schon sommerliche Temperaturen und Sonne locken am Dienstag. Ab Mittwochabend müssen sich die Menschen in Hessen dann auf grau-trübes Herbstwetter einstellen.

Auf Hessen wartet am Dienstag freundliches Herbstwetter. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Auf Hessen wartet am Dienstag freundliches Herbstwetter. (Symbolbild)

Offenbach am Main (dpa/lhe) - Die Sonne setzt sich am Dienstag gegen morgendliche Nebelschwaden durch. Die Temperaturen klettern dabei im Tagesverlauf auf warme 20 bis 24 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main mitteilte.

In höheren Lagen werden demnach Werte um 18 Grad erwartet. Bei heiterem Herbstwetter bleibt es trocken. Das bleibt dem DWD zufolge auch in der Nacht zu Mittwoch so. In Tallagen im Norden und Osten rutschen die Temperaturen auf nur noch 4 Grad, sonst auf 10 bis 6 Grad.

Ab Donnerstag wird es kühl

Der Mittwoch startet wieder heiter bis sonnig. Im Tagesverlauf ziehen von Westen her dann langsam Wolken auf, die ab dem späten Abend Regen und vereinzelte Gewitter bringen. Die Temperaturen klettern auf 19 bis 24 Grad. In der folgenden Nacht bleibt es dann bewölkt, den Meteorologen zufolge sind weiter Regen und vereinzelte Gewitter zu erwarten. Die Temperaturen fallen auf 15 bis 9 Grad.

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Nur noch 13 bis 17 Grad zeigt der Blick aufs Thermometer am Donnerstag. Im Bergland stürzen die Temperaturen auf kühle 11 Grad ab. Der Regenschirm bleibt weiter wichtiger Begleiter: Immer wieder fallen Schauer, dazu kommen vereinzelte Gewitter. Im Bergland rechnen die Wetterexperten mit starken bis stürmischen Böen aus Nordwest.

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