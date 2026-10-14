Trockenes Herbstwetter - Nebel in den Nächten

Offenbach am Main (dpa/lhe) - Den Regenschirm brauchen die Menschen in Hessen trotz vieler Wolken bis zum Wochenende nicht. Nach Nebel am Morgen zeigt sich die Sonne in Hessen aber nur ganz vereinzelt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main mitteilte.

Die Temperaturen klettern dabei auf 15 bis 19 Grad. In höheren Lagen werden demnach Werte um 13 Grad erwartet. In der Nacht ist es teils klar und teils bewölkt. Es bleibt dem DWD zufolge bei Temperaturen von 7 bis 3 Grad weiterhin trocken. Dichter Nebel sei örtlich möglich, hieß es.

Überwiegend Sonne am Donnerstag

Der Donnerstag zeigt sich freundlich mit verbreitet heiterem Herbstwetter. Im Tagesverlauf ziehen von Norden her dann langsam Wolken auf. Dabei rechnen die Meteorologen mit Temperaturen zwischen 14 und 18 Grad. In der folgenden Nacht bleibt es dann klar. Die Temperaturen fallen auf 9 bis 5 Grad, in höheren Lagen bis auf 3 Grad. Erneut erschwert gebietsweise Nebel die Sicht.

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