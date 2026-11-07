Wetteraussichten

Hessen zum Wochenende grau in grau

Die Meteorologen melden ruhiges Herbstwetter, allerdings kaum Sonne. Wie die Aussichten zum Start in die neue Woche aussehen.

Wer am Samstag zu seiner Laufrunde aufbricht, muss keinen Regen fürchten - trotz trüben Wetters bleibt es laut DWD überwiegend trocken. (Symbolbild) Foto: Jörg Halisch/dpa
Wer am Samstag zu seiner Laufrunde aufbricht, muss keinen Regen fürchten - trotz trüben Wetters bleibt es laut DWD überwiegend trocken. (Symbolbild)

Offenbach am Main (dpa/lhe) - Die Sonne suchen die Menschen am Wochenende in Hessen meist vergeblich. Von Südwesten her erwartet die Menschen im Tagesverlauf zunehmend starke Bewölkung, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main am Samstag mitteilte. Nur vom Westerwald bis zur Rhön kann sich zunächst vereinzelt auch mal die Sonne durchsetzen.

Im Bergland erreichen die Temperaturen gerade einmal 4 Grad, sonst werden den Wetterexperten zufolge 5 bis 8 Grad erwartet. In der Nacht auf Sonntag sinken die Werte dann auf 4 bis 1 Grad. Häufig ist es stark bewölkt und Sprühregen oder Regen kann fallen. Dort, wo der Himmel aufklart, könne Nebel die Sicht erschweren, so der DWD.

Höchstwerte am Montag vereinzelt wieder zweistellig

Auch am Sonntag halten sich nach Auflösung möglicher Nebelfelder die Wolken hartnäckig. Meist bleibt es trocken. Die Temperaturen klettern auf 7 bis 10 Grad. In den folgenden Nachtstunden sinken die Temperaturen in höheren Lagen mit bis zu minus 2 Grad unter den Gefrierpunkt. Sonst rechnen die Meteorologen mit Tiefstwerten um 2 Grad. Nach zunächst starker Bewölkung klart es bis zum Morgen gebietsweise auf und Nebel bildet sich.

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Zum Start in die neue Woche erwartet die Menschen wieder ein grauer Himmel. Es bleibt wechselnd bis stark bewölkt, aber überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen 7 bis 10 Grad.

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