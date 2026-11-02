Eher Sonne als viele Wolken - ruhiges Herbstwetter hält an

Offenbach (dpa/lhe) - Das immer wieder sonnige Herbstwetter in Hessen hält in den kommenden Tagen an - viel Regen ist vorerst nicht in Sicht. Heute ist es wechselnd bis stark bewölkt, zeitweise scheint die Sonne vor allem in einem Streifen vom Rhein-Main-Gebiet bis Fritzlar, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen erreichen 8 bis 10 Grad, im höheren Bergland 4 bis 7 Grad. In der kommenden Nacht sinken die Temperaturen auf 2 bis minus 2 Grad.