Eher Sonne als viele Wolken - ruhiges Herbstwetter hält an
Regenschirme können in den kommenden Tagen in Hessen zu Hause bleiben - die Meteorologen sagen vorerst keine Niederschläge voraus.
Offenbach (dpa/lhe) - Das immer wieder sonnige Herbstwetter in Hessen hält in den kommenden Tagen an - viel Regen ist vorerst nicht in Sicht. Heute ist es wechselnd bis stark bewölkt, zeitweise scheint die Sonne vor allem in einem Streifen vom Rhein-Main-Gebiet bis Fritzlar, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen erreichen 8 bis 10 Grad, im höheren Bergland 4 bis 7 Grad. In der kommenden Nacht sinken die Temperaturen auf 2 bis minus 2 Grad.
Am Dienstag ist es in Hessen teils stark, teils gering bewölkt bei Höchsttemperaturen zwischen 7 und 10 Grad, in den Bergen zwischen 4 und 7 Grad. Am Mittwoch gibt es laut dem DWD im Norden erneut viele Wolken, im Süden dagegen eher Sonnenschein. Die Höchsttemperaturen erreichen 7 bis 10 Grad, in Hochlagen 3 bis 7 Grad. Auch am Donnerstag wird in Hessen kein Regen erwartet.