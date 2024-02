Regen und milde Temperaturen in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Noch bis Freitagmorgen soll es in Hessen gebietsweise Dauerregen geben - anschließend werden die Schauer seltener. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach sagte am Donnerstagmorgen für die kommenden Karnevalstage eher milde Temperaturen voraus.