Teils Sonnenschein in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Die Weihnachtstage enden in Hessen mit Hochdruckeinfluss und milder Meeresluft. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist es im Norden stark bewölkt bis bedeckt, im Süden eher heiter bis sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen steigen auf 5 bis 8 Grad. Regen ist nicht angesagt, höchstens geringfügig im Norden.