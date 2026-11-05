Goldener Herbst in Hessen - bis zum Wochenende

Offenbach am Main (dpa/lhe) - Nach einem teilweise wolkigen Start in den Tag zeigt sich in Hessen zum Nachmittag hin verbreitet die Sonne. Dabei klettern die Temperaturen auf 7 bis 11 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main mitteilte. Im Bergland werden demnach Werte um 5 Grad erwartet.

Mit Regen sei nicht zu rechnen, so die Wetterexperten. In der Nacht auf Freitag bleibt der Himmel dann häufig klar, örtlich kann Nebel die Sicht erschweren. In Tallagen fallen die Temperaturen auf bis zu minus 2 Grad, sonst ist laut DWD mit Tiefstwerten zwischen 2 und minus 1 Grad zu rechnen. Dabei friert es in Bodennähe.

Frost und Nebel in der Nacht

Am Freitag bleibt es bei verbreitetem Sonnenschein den Tag über trocken, erst im Tagesverlauf ziehen örtlich wieder mehr Wolken auf. Die Temperaturen steigen auf 7 bis 10 Grad, im Bergland auf 5 Grad. In der folgenden Nacht bleibt es in Teilen Hessens weiter wolkig, örtlich klart der Himmel auch auf. Im Verlauf der Nacht bilden sich Frost in Bodennähe und vereinzelt Nebel.

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