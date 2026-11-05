Wetteraussichten

Goldener Herbst in Hessen - bis zum Wochenende

Der Regenschirm kann am Donnerstag und Freitag zu Hause bleiben. Bei freundlichem Herbstwetter zeigt sich die Sonne. Erst am Samstag sollen laut den Wetterexperten zunehmend Wolken aufziehen.

Am Nachmittag strahlt in Hessen verbreitet die Sonne vom Himmel - eine gute Gelegenheit für einen Herbstspaziergang. (Symbolbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Am Nachmittag strahlt in Hessen verbreitet die Sonne vom Himmel - eine gute Gelegenheit für einen Herbstspaziergang. (Symbolbild)

Offenbach am Main (dpa/lhe) - Nach einem teilweise wolkigen Start in den Tag zeigt sich in Hessen zum Nachmittag hin verbreitet die Sonne. Dabei klettern die Temperaturen auf 7 bis 11 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main mitteilte. Im Bergland werden demnach Werte um 5 Grad erwartet. 

Mit Regen sei nicht zu rechnen, so die Wetterexperten. In der Nacht auf Freitag bleibt der Himmel dann häufig klar, örtlich kann Nebel die Sicht erschweren. In Tallagen fallen die Temperaturen auf bis zu minus 2 Grad, sonst ist laut DWD mit Tiefstwerten zwischen 2 und minus 1 Grad zu rechnen. Dabei friert es in Bodennähe.

Frost und Nebel in der Nacht

Am Freitag bleibt es bei verbreitetem Sonnenschein den Tag über trocken, erst im Tagesverlauf ziehen örtlich wieder mehr Wolken auf. Die Temperaturen steigen auf 7 bis 10 Grad, im Bergland auf 5 Grad. In der folgenden Nacht bleibt es in Teilen Hessens weiter wolkig, örtlich klart der Himmel auch auf. Im Verlauf der Nacht bilden sich Frost in Bodennähe und vereinzelt Nebel.

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Ein Sonne-Wolken-Mix wartet zum Start in den Samstag. Im Tagesverlauf bilden sich dann größere Wolkenfelder, die allerdings zunächst keinen Regen bringen. Zu erwarten seien Temperaturen zwischen 5 und 7 Grad, in höheren Lagen um 4 Grad, melden die Meteorologen.

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