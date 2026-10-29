Wetterprognose

Nebel und wenig Sonne in Hessen

Pendler müssen sich auf neblige Morgen einstellen. In Hessen bleibt das Wetter in den kommenden Tagen wechselhaft trüb.

Am Donnerstag werden nach Auflösung des Nebels Höchsttemperaturen zwischen 11 und 14 Grad erwartet. (Archivbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Am Donnerstag werden nach Auflösung des Nebels Höchsttemperaturen zwischen 11 und 14 Grad erwartet. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Nebel und viele Wolken bestimmen in den kommenden Tagen das Wetter in Hessen. Vor allem in den Morgenstunden kann die Sicht örtlich stark eingeschränkt sein. Im Süden gibt es dagegen zeitweise Chancen auf Sonnenschein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Donnerstag werden nach Auflösung des Nebels Höchsttemperaturen zwischen 11 und 14 Grad erwartet, in höheren Lagen maximal um die 9 Grad. Im Norden ziehen zudem viele Wolken auf, aus denen vereinzelt etwas Regen fallen kann.

In der Nacht zum Freitag breitet sich laut DWD erneut Nebel aus. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 2 Grad. Am Freitag wird es nach Nebelauflösung heiter bis wolkig, örtlich bleibt es jedoch den ganzen Tag trüb. Bei Sonnenschein werden maximal 9 bis 13 Grad erreicht.

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Wochenende wird neblig

Auch der Samstag beginnt laut den Meteorologen vielerorts neblig und trüb. Im Südwesten sind im Tagesverlauf Auflockerungen möglich, im Norden bleibt es überwiegend stark bewölkt. Vereinzelt fällt Sprühregen. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad.

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