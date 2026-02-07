Wetter bleibt grau und trüb in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Bei milderer Luft können die Menschen in Hessen auch in den nächsten Tagen mit vielen Wolken und Nebel rechnen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird es nachts außerdem teils frostig und glatt.

Im Tagesverlauf rechnen die Experten zwar mit bis zu 9 Grad, teils bleibt es aber stark bewölkt und neblig-trüb. In der Nacht soll sich Nebel ausbreiten - teils mit Sichtweiten unter 150 Metern. Vereinzelt wird es glatt.

Auch der Sonntag bleibt grau, die Temperaturen sollen dabei bis zu 7 Grad erreichen. In der Nacht gibt es teils wieder Nebel, stellenweise sollen Reif oder gefrierende Feuchte für Glätte sorgen. Der Montag sieht laut DWD ähnlich aus: Wieder gibt es viele Wolken bei bis zu 7 Grad und in der Nacht auf Dienstag gebietsweise Nebel und Glätte.