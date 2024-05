Esa plant neues Satelliten-Kontrollzentrum in Darmstadt

Darmstadt (dpa) - Die europäische Raumfahrtbehörde Esa plant an ihrem Standort in Darmstadt ein neues Kontrollzentrum für ihre Satelliten. Hierzu soll am Dienstag (ab 9.30 Uhr) das an einem neuen Standort geplante Projekt vorgestellt werden. Zudem sollen die Verträge für den Neubau unterzeichnet werden.