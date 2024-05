Esa schickt Klima-Satelliten ins All: Bessere Vorhersagen

Darmstadt (dpa) - Die europäische Raumfahrtbehörde Esa steht mit einer neuen Erdbeobachtungsmission in den Startlöchern. Im Kontrollzentrum in Darmstadt trainieren seit Wochen Spezialisten den Start für die Erdbeobachtungsmission «Earthcare», sagte der Leiter des Kontrollzentrums, Simon Plum, am Dienstag aus Anlass eines Besuches des Bundesvorsitzenden der Grünen, Omid Nouripour, in Darmstadt. Die Ende Mai geplante Mission soll weitere Daten zum Verständnis von Klima und der Atmosphäre bringen.