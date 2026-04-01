Esel, Pony und Muckels – Parks setzen auf Maskottchen-Spaß
Von Erli bis Polo: In hessischen Freizeitparks sorgen tierische Figuren für Markenidentität.
Schlangenbad/Steinau/Wehrheim (dpa/lhe) - Die hessischen Freizeit- und Erlebnisparks Steinau, Lochmühle und Taunus Wunderland setzen für ihre kleinen Besucherinnen und Besucher auf den Spaßfaktor Maskottchen. In Steinau ist es der Esel Erli (eine Anspielung auf das Wort Erlebnispark), der das Logo des Parks ziert und für Markenidentität sorgt.
Im Taunus Wunderland begrüßen die Muckels die kleinen Parkbesucher. Das Sextett - «groß wie Bären, aber fromm wie Lämmer» - besteht aus Bürgermeisterin Betty, Familienoberhaupt Muckel, Opa Alfred, Onkel Benno, Rosi und Arya und wohnt in der Muckelsburg. In der Lochmühle ist Polo, ein fröhliches Pony, das Maskottchen des Freizeitparks. «Po» steht für Pony, «Lo» für Lochmühle.