Freizeit

Freizeitparks in Hessen hoffen auf Ostergeschäft

Nach einem nassen Saisonstart hoffen Hessens Freizeitparks zu Ostern auf besseres Wetter und mehr Besucher. Neue Attraktionen und stabile Preise sollen vor allem Familien anziehen.

Der Freizeitpark Lochmühle ist ein Freizeitpark mit Tierkoppeln, verschiedene Attraktionen, einem landwirtschaftlichen Lehrpfad und einem landwirtschaftlichen Museum. Foto: Andreas Arnold/dpa
Der Freizeitpark Lochmühle ist ein Freizeitpark mit Tierkoppeln, verschiedene Attraktionen, einem landwirtschaftlichen Lehrpfad und einem landwirtschaftlichen Museum.

Schlangenbad/Steinau/Wehrheim/Ziegenhagen (dpa/lhe) - Nach einem verregneten Saisonauftakt setzen die Freizeitparks in Hessen auf Sonne und höhere Temperaturen rund um Ostern. Das Wetter ist für die Unternehmen stets ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor. 

Die Lage der Branche ist nicht einfach. Doch trotz gestiegener Kosten zeigen sich das Taunus Wunderland, der Freizeitpark Lochmühle und die beiden Erlebnisparks in Steinau und Ziegenhagen insgesamt vorsichtig optimistisch – größere Preissprünge bleiben meist aus, neue Angebote sollen vor allem Familien anlocken.

Jubiläum im Taunus Wunderland

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Im Taunus Wunderland steht die Saison ganz im Zeichen des 60-jährigen Bestehens. Zwei neue Attraktionen sind geplant, die Eintrittspreise bleiben stabil. Nach Angaben des Parks hat sich das Ausgabeverhalten der Besucher wieder auf das Niveau vor der Corona-Krise eingependelt.

Insgesamt reagieren die Parks unterschiedlich auf die wirtschaftliche Lage: Während einige kaum Veränderungen im Ausgabeverhalten feststellen, berichten andere von größerer Zurückhaltung bei den Besuchern. Einig sind sich jedoch alle Betreiber in einem Punkt – Freizeitangebote für Familien bleiben gefragt.

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