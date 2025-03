Etwa 40 Heuballen in Brand - Anwohner vor Rauch gewarnt

Egelsbach (dpa/lhe) - In Egelsbach im Landkreis Offenbach sind etwa 40 Heuballen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr warnte Anwohner, da der Rauch am Sonntagabend in Richtung eines Wohngebiets zog, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Feuer konnte allerdings schnell unter Kontrolle gebracht werden. Wie es zu dem Brand gekommen war, blieb zunächst unklar. Nach Polizeiangaben soll ein Zeuge Jugendliche zündeln gesehen haben.